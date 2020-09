Coronavirus Latina e Provincia, 22 nuovi casi: ecco dove sono stati registrati (Di mercoledì 16 settembre 2020) sono 22 i nuovi casi di Coronavirus (18 di questi trattati a domicilio) che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. ecco come sono distribuiti i nuovi casi Aprilia (7), Formia (5), Gaeta (3), Latina(5), Sabaudia (1) e Sezze(1). Si comunica anche un caso notificato da altra Asl, domiciliato a Minturno (1). Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 165 nuovi casi (86 a Roma). ecco il bollettino aggiornato delle Asl La Asl, nel bollettino odierno, raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020)22 idi(18 di questi trattati a domicilio) chenelle ultime 24 ore dalla Asl dicomedistribuiti iAprilia (7), Formia (5), Gaeta (3),(5), Sabaudia (1) e Sezze(1). Si comunica anche un caso notificato da altra Asl, domiciliato a Minturno (1). Non si registranodecessi. Leggi anche:nel Lazio, 165(86 a Roma).il bollettino aggiornato delle Asl La Asl, nel bollettino odierno, raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione ...

