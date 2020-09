Coronavirus: la riduzione della capienza fa saltare il cartellone di ottobre del Teatro Puccini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Restano in ottobre Jonathan Canini con «Cappuccetto rozzo» (giovedì 22) e Maurizio Colombi con «Caveman» (venerdì 30), ma al Tuscany Hall Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Restano inJonathan Canini con «Cappuccetto rozzo» (giovedì 22) e Maurizio Colombi con «Caveman» (venerdì 30), ma al Tuscany Hall

Agenzia_Ansa : Ancora in salita i contagi in Italia,+1.616 in 24 ore. Dieci i morti #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronavirus per il monitoraggio ISSalute i #contagi sono in aumento per la sesta settimana consecutiva. Aumenta l'… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, i contagi superano quota 1600. Iss, aumento per la sesta settimana consecutiva #ANSA - FirenzePost : Coronavirus: la riduzione della capienza fa saltare il cartellone di ottobre del Teatro Puccini - Fprime86 : RT @cmdotcom: Nessuna apertura dal #Cts , no a #Gravina sulla riduzione dei tamponi. E gli #stadi rimangono chiusi #covid19 #coronavirus ht… -