Coronavirus, la quarantena resta di 14 giorni: il Cts rimanda la decisione (Di mercoledì 16 settembre 2020) La quarantena per il Coronavirus resta di 14 giorni . Il governo sta valutando se abbassare a 7 il periodo di isolamento per escludere il contagio da covid-19, ma il comitato scientifico per ora ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laper ildi 14. Il governo sta valutando se abbassare a 7 il periodo di isolamento per escludere il contagio da covid-19, ma il comitato scientifico per ora ha ...

fanpage : Pronti, via. E la classe finisce subito in quarantena. Dopo appena mezz'ora tutti in quarantena. #tuttiascuola - Agenzia_Ansa : #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 14 vigili contagiati a Napoli: altri 150 agenti in quarantena #napoli - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 14 vigili contagiati a Napoli: altri 150 agenti in quarantena #napoli - vnewsita : Napoli. Coronavirus, 14 vigili urbani contagiati: altri 150 agenti in quarantena -