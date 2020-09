Coronavirus Italia: superata di nuovo la soglia dei 40mila positivi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Continuano a salire i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia. A fronte di 100.607 tamponi effettuati nella giornata di oggi, sale il numero delle persone oggi risultate positive al Covid-19: 1.452 le persone risultate positive al tampone in data odierna, numeri al rialzo rispetto ai 1.229 registrati nel bollettino di ieri, 15 settembre. Tutti gli ultimi aggiornamenti nel bollettino della Protezione Civile. Coronavirus: oltre 100mila tamponi, 1.452 positivi in 24 ore Sono in salita i casi di Coronavirus, in linea purtroppo con i dati che arrivano dagli Stati europei ed esattamente come aveva previsto anche l’OMS che proprio parlando dell’autunno in arrivo, ha paventato l’ipotesi di un nuovo picco di contagi così come di decessi. Dei 1.452 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Continuano a salire i nuovi casi di contagio diin. A fronte di 100.607 tamponi effettuati nella giornata di oggi, sale il numero delle persone oggi risultate positive al Covid-19: 1.452 le persone risultate positive al tampone in data odierna, numeri al rialzo rispetto ai 1.229 registrati nel bollettino di ieri, 15 settembre. Tutti gli ultimi aggiornamenti nel bollettino della Protezione Civile.: oltre 100mila tamponi, 1.452in 24 ore Sono in salita i casi di, in linea purtroppo con i dati che arrivano dagli Stati europei ed esattamente come aveva previsto anche l’OMS che proprio parlando dell’autunno in arrivo, ha paventato l’ipotesi di unpicco di contagi così come di decessi. Dei 1.452 ...

