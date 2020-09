Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 settembre: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 16 settembre 2020. È di persone attualmente positive 40.532 (+820), 35.645 morti (+12), 215.265 guariti (+620), per un totale di 291.442 casi (+1.452), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 40.532 pazienti attualmente positivi, 38.040 sono in isolamento domiciliare (+), 207 sono in terapia intensiva (+6) e 2.285 sono invece ricoverati con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, mercoledì 162020. È di persone attualmente positive 40.532 (+820), 35.645(+12), 215.265(+620), per un totale di 291.442 casi (+1.452), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 40.532 pazienti attualmente positivi, 38.040 sono in isolamento domiciliare (+), 207 sono in terapia intensiva (+6) e 2.285 sono invece ricoverati con ...

vaticannews_it : #16settembre A ottobre l'iniziativa “Per l'unità e la pace, un milione di bambini recita il rosario”, che si colloc… - Agenzia_Italia : Coronavirus: Trump: 'Sparirà con mentalità di gregge' - Agenzia_Italia : Berlusconi: 'Ho temuto di non farcela, ma il Covid si può battere' - Thepissedcat : Coronavirus: Madrid, lockdown mirati nelle aree con più casi. A quando in Italia? #coronavairus - MariaAversano1 : RT @Virus1979C: Aumentano i nuovi casi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.452 contagi (ieri erano stati… -