Coronavirus: in ospedali Lombardia ricoverate 264 persone, +1 da ieri (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Sono 264 le persone positive al Coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, una in più rispetto a ieri. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, in terapia intensiva sono ricoverate 30 persone, una in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 78.090, in aumento di 152 unità da ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Sono 264 lepositive alneglidella, una in più rispetto a. Secondo i dati diffusi da Regione, in terapia intensiva sono30, una in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 78.090, in aumento di 152 unità da

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ospedali Covid, a Palermo ospedali sotto pressione. Positivi in attesa nei pronto soccorso La Repubblica 36 casi in più a Verona,

Il bilancio dei morti, residenti nella Provincia, sale a 597: è deceduta ieri un'anziana ricoverata dal 1/8 all'ospedale di Borgo Roma. Intanto, sono 6023 i casi totali di Coronavirus in tutta la ...

Cina: nessun caso locale di COVID-19

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 SET - Nessun nuovo caso di contagio interno di COVID-19 è stato registrato ieri nella Cina continentale, secondo quanto riportato oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale ...

L’Ordine dei medici di Novara dedica una targa ai colleghi deceduti durante la battaglia al Covid

«Un ricordo tangibile per i nostri colleghi che hanno perso la vita facendo il loro dovere per aiutare i malati durante l'epidemia di Covid». Spiega così il presidente dell'Ordine dei medici della pro ...

