Coronavirus in Italia: 1.452 contagi in 24 ore, 100 mila tamponi effettuati. Dodici i decessi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore , in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì. Il ... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 1.452 iati dal Covid nelle ultime 24 ore , in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di: oltre centorispetto agli 80di martedì. Il ...

vaticannews_it : #16settembre A ottobre l'iniziativa “Per l'unità e la pace, un milione di bambini recita il rosario”, che si colloc… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.452 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore in Italia - CottarelliCPI : Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronav… - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia, 1452 nuovi casi e altri 12 morti - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus Italia, 1.452 nuovi casi e 12 decessi nelle ultime 24 ore -