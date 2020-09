Coronavirus | Ilaria Capua su La7 | “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare al supermercato”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “E’ piùilcon lacheal supermercato, perché adesso è in atto una dinamica completamente diversa: al supermercato si va opportunamente protetti, mentre ilavviene tra diverse generazioni. E con l’apertura delle scuole ci sarà da aspettarsi una circolazione virale più vivace“. Lo spiega a “Dimartedì”, su La7, la virologaa propositopossibile seconda ondata dele dei tre fattori di rischio per un focolaio (spazi chiusi, assembramento, lunga durata di ...

La7tv : #dimartedi Ilaria #Capua (virologa): 'L'Hiv fu fermata grazie al cambio dei comportamenti. La mascherina va vista c… - nanku_runaisa : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare al s… - RobertoPiciucc1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare al s… - robertopontillo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare al s… - fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ilaria

Costa Smeralda approda a Savona per iniziare i preparativi in vista dell’inizio delle sue crociere da Savona nel Mediterraneo occidentale. La prima partenza è fissata per il prossimo 10 ottobre, data ...A sorpresa il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza per posticipare dal 24 settembre al primo ottobre l’inizio dell’anno scolastico nella Città del ...La virologa in collegamento a Dimartedì su La7 avverte dei rischi di contagio che si corrono anche restando nella cerchia dei parenti - Ansa /CorriereTv «Quando si va al supermercato si va opportuname ...