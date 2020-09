Coronavirus | Ilaria Capua | “Pranzo della domenica in famiglia più pericoloso del supermercato”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La virologaha sottolineato, nel corso del programma DiMartedì, che i rischi di contagio dasarebbero maggiori durante i pranzili inpiuttosto che al supermercato Parole che devono far riflettere ricordandoci di non prendere nulla alla leggera, quellevirologa, intervistata da Giovanni Floris nel corso del programma … L'articolo: “Pranzoinpiùdel supermercato” NewNotizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare a… - La7tv : #dimartedi Ilaria #Capua (virologa): 'L'Hiv fu fermata grazie al cambio dei comportamenti. La mascherina va vista c… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare al s… - tigrelt : RT @ChiodiDonatella: @ILARIACAPUA, SE CUCINA LEI NE SONO CERTA. #Terrorismo sanitario. #Terrorismo mediatico. #Terrorismoinformativo. Ora… - diMartedi : A #dimartedì la virologa Ilaria #Capua spiega come è cambiato il rischio di contrarre il #covid19 @ilariacapua -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ilaria

Domenica 20 settembre alle 10 la Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, ospiterà il concerto dei musicisti della scuola di musica Accademia Musicale del Veneto, diretta dal maestro Carmine Car ...RUMOR(S)CENA – STAGIONE TSB – BOLZANO – Un compleanno importante quello del Teatro Stabile di Bolzano, il più longevo d’Italia dopo il Piccolo Teatro di Milano: nel mese di novembre compie ben 70 anni ...La produzione di The Falcon and the Winter Soldier sembra essere tornata sulla buona strada, dopo il blocco dovuto alla pandemia, e alcune foto svelerebbero il ritorno di una vecchia conoscenza in ves ...