Coronavirus, il virologo Clementi: “Situazione stabile, l’onda dei casi estivi non sfonda” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dal report dei dati quotidiani emerge che il rapporto tra tamponi fatti e positivi” al nuovo Coronavirus “non è aumentato rispetto a ieri. Indice di una situazione epidemiologica del Paese stabile. Il 50% dei casi positivi è ancora da rientri da vacanze, ma è presto per fare un bilancio definitivo dell’onda dei casi estivi, anche se mi pare non abbia ‘sfondato'”. Lo ha evidenziato all’Adnkronos Salute Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Irccs ospedale San Raffaele. Per quanto riguarda l’impatto dei primi giorni di riapertura delle scuole, “sulla base di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dal report dei dati quotidiani emerge che il rapporto tra tamponi fatti e positivi” al nuovo“non è aumentato rispetto a ieri. Indice di una situazione epidemiologica del Paese. Il 50% deipositivi è ancora da rientri da vacanze, ma è presto per fare un bilancio definitivo dell’onda dei, anche se mi pare non abbia ‘sfondato'”. Lo ha evidenziato all’Adnkronos Salute Massimo, ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Irccs ospedale San Raffaele. Per quanto riguarda l’impatto dei primi giorni di riapertura delle scuole, “sulla base di ...

arquer12 : RT @WCostituzione: Ieri: 'I bambini sono maligni amplificatori biologici', disse un famoso 'virologo' televisivo. Oggi: trattati come crimi… - Sakurauchi_Hime : RT @WCostituzione: Ieri: 'I bambini sono maligni amplificatori biologici', disse un famoso 'virologo' televisivo. Oggi: trattati come crimi… - zeriantisisma : RT @WCostituzione: Ieri: 'I bambini sono maligni amplificatori biologici', disse un famoso 'virologo' televisivo. Oggi: trattati come crimi… - WCostituzione : Ieri: 'I bambini sono maligni amplificatori biologici', disse un famoso 'virologo' televisivo. Oggi: trattati come… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #SCUOLE, il #VIROLOGO #Crisanti lancia l'ALLARME. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni -