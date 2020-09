Coronavirus, il Napoli annuncia: “Tutti negativi al nuovo giro di tamponi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Napoli ha comunicato che, dopo la seconda tornata di tamponi, tutti i tesserati sottoposti ai test sono risultati negativi al Coronavirus. Di seguito la nota: “Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi. Ne approfittiamo per ringraziare in particolare Il prof Califano, il prof Portella, il dott Di Maro e il dott De Fazio della Federico II”. Anche dopo la positività del presidente De Laurentiis il club azzurro aveva reso noto che i test a cui erano stati sottoposti giocatori e membri dello staff erano risultati tutti negativi. Serie A, l’esito di tutti i tamponi al Coronavirus dopo la positività di De LaurentiisL'articolo Coronavirus, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilha comunicato che, dopo la seconda tornata di tamponi, tutti i tesserati sottoposti ai test sono risultatial. Di seguito la nota: “Al termine deldi tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati. Ne approfittiamo per ringraziare in particolare Il prof Califano, il prof Portella, il dott Di Maro e il dott De Fazio della Federico II”. Anche dopo la positività del presidente De Laurentiis il club azzurro aveva reso noto che i test a cui erano stati sottoposti giocatori e membri dello staff erano risultati tutti. Serie A, l’esito di tutti i tamponi aldopo la positività di De LaurentiisL'articolo, il ...

