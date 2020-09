Coronavirus | il bollettino della Campania | 186 nuovi contagi su più di 6mila tamponi

Corriere : In Italia 1.452 nuovi casi e 12 morti in 24 ore. Oltre 100 mila tamponi - SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 16 SETTEMBRE: 1 MORTO, 103 CASI POSITIVI. 1863 CONTAGIATI - valerio_berruti : Coronavirus, il bollettino di oggi 16 settembre: 12 morti e 1.452 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.862 casi di positività, 106 in più rispetto a ieri, di cui 52 asintomatici individuati nell’ambito delle attività d ...16 settembre 2020 Guarda i dati aggiornati I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2.285, rispetto a ieri un incremento di 63 casi. In terapia intensiva sono 207: 6 in più. In isolame ...Aumentano i casi di coronavirus in Italia, ma parallelamente ai tamponi, per una situazione che resta sostanzialmente stabile da giorni a fa ben sperare, visto che al forte aumento dei contagi nel per ...