Coronavirus, il bollettino dati in Italia al 16 Settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dati relativo all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia Diramato pochi minuti fa dal Ministero della Salute, il bollettino del 16 Settembre 2020 relativo all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia, registra 1452 casi positivi totali in più (di cui 709 evidenziate dall'attività di screening), a fronte di 100.607 tamponi orofaringei processati. I pazienti attualmente in carico al sistema sanitario nazionale sono 40532 (+820 rispetto a ieri; di questi, 207 necessitano della terapia intensiva (+63 sulle ultime 24 ore) mentre 2285 sono quelli ricoverati con sintomi (+63 rispetto a martedì 15 ...

