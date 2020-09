Coronavirus: i giovani chiedono un’azione per il cambiamento climatico e per mitigare i rischi di catastrofi nella regione dell’Asia-Pacifico (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quasi quattro bambini su cinque in aree a rischio di catastrofi nella regione dell’Asia-Pacifico, intervistati per un nuovo sondaggio da cinque importanti agenzie umanitarie, hanno registrato un aumento dei disastri legati al clima negli ultimi due anni, con un forte impatto sulla situazione economica delle loro famiglie. Bambini e giovani chiedono ai loro leader di intensificare le azioni per affrontare la crisi climatica e di rafforzare le politiche e i piani per mitigare i rischi di catastrofi. I risultati e l’appello fanno parte di un rapporto chiamato ‘Guardians of the Planet’, diffuso da cinque importanti agenzie umanitarie internazionali1. Questo avviene in un momento in cui il mondo ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quasi quattro bambini su cinque in aree ao didell’Asia-, intervistati per un nuovo sondaggio da cinque importanti agenzie umanitarie, hanno registrato un aumento dei disastri legati al clima negli ultimi due anni, con un forte impatto sulla situazione economica delle loro famiglie. Bambini eai loro leader di intensificare le azioni per affrontare la crisi climatica e di rafforzare le politiche e i piani perdi. I risultati e l’appello fanno parte di un rapporto chiamato ‘Guardians of the Planet’, diffuso da cinque importanti agenzie umanitarie internazionali1. Questo avviene in un momento in cui il mondo ...

