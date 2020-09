Coronavirus, i dati – 1425 casi e 12 vittime da ieri. Oltre 100mila tamponi. Salgono a 177 i medici morti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Aumentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.452 contagi (ieri erano stati 1.229) su Oltre 100mila tamponi. Sale anche il numero delle vittime: oggi sono state 12, a fronte le 9 di martedì. Nessuna Regione, oggi, registra zero nuovi positivi: l’incremento più netto in Campania, che in 24 ore ha scoperto 186 positivi su 6.072 tamponi. Tra le vittime della pandemia anche molti medici e operatori sanitari, i più esposti al virus. In totale sono 177 i medici morti, un numero costantemente aggiornato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici. Oggi si è aggiunto all’elenco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Aumentano i nuovidiin Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.452 contagi (erano stati 1.229) su. Sale anche il numero delle: oggi sono state 12, a fronte le 9 di martedì. Nessuna Regione, oggi, registra zero nuovi positivi: l’incremento più netto in Campania, che in 24 ore ha scoperto 186 positivi su 6.072. Tra ledella pandemia anche moltie operatori sanitari, i più esposti al virus. In totale sono 177 i, un numero costantemente aggiornato dalla Federazione nazionale degli ordini dei. Oggi si è aggiunto all’elenco ...

