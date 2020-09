Coronavirus, De Luca: “Pronti a onda d’urto altro che campagna elettorale” (Di mercoledì 16 settembre 2020) NAPOLI – “Le previsioni dell’Oms sono preoccupanti, ci dicono che fra ottobre e novembre avremo un’ondata pesantissima di contagio. Noi stiamo lavorando in queste ore, altro che fare campagna elettorale, per prepararci all’onda d’urto che avremo fra due mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante l’inaugurazione di una nuova area museale nel castello di Lettere (Napoli). Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) NAPOLI – “Le previsioni dell’Oms sono preoccupanti, ci dicono che fra ottobre e novembre avremo un’ondata pesantissima di contagio. Noi stiamo lavorando in queste ore, altro che fare campagna elettorale, per prepararci all’onda d’urto che avremo fra due mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante l’inaugurazione di una nuova area museale nel castello di Lettere (Napoli).

mariobianchi18 : @Keynesblog #Zaia? Lasciamo perdere. - luca_lammerding : RT @G_Provenzale: Li-Meng Yan (University of Hong Kong HKU · School of Public Health), virologa cinese, pubblica report su creazione artifi… - AloiseAndrea : @Luca_Gualtieri1 Credo nel sud Italia un turismo interno fatto da italiani. Con emergenza coronavirus stanno soffre… - generacomplotti : #fakeNews Vincenzo De Luca mi ha detto che il #COVID19 è stato ideato dalla lobby del tabacco per non farci sapere… - mag_green : RT @TessarottoLuca: Cat Quarantine Vibes #L2511 Luca Tessarotto // Serie 'Quarantine Vibes' // 2020 #LucaTessarotto #Artwork #Spain #Pain… -