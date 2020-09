Coronavirus, Crisanti: “Ridurre la quarantena da 14 a 7 o 10 giorni è rischioso” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ridurre la quarantena da 14 a 7 o 10 giorni “è molto rischioso ma con questa ulteriore verifica” di un tampone obbligatorio finale “potrei essere d’accordo“: è quanto ha affermato Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista a La Stampa. “Il problema però è sempre la mancanza di tamponi. Immaginiamo cosa potrebbe succedere in una fase di aumento del contagio con tante persone quarantenate in attesa di altrettante verifiche“. “Il problema è che in Italia si fanno 95mila tamponi al giorno contro i 350mila dell’Inghilterra. Ne sarebbero necessari altrettanti e per contenere il Coronavirus non c’è altra via. Il rischio se no è di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ridurre lada 14 a 7 o 10“è molto rischioso ma con questa ulteriore verifica” di un tampone obbligatorio finale “potrei essere d’accordo“: è quanto ha affermato Andrea, professore di microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista a La Stampa. “Il problema però è sempre la mancanza di tamponi. Immaginiamo cosa potrebbe succedere in una fase di aumento del contagio con tante personete in attesa di altrettante verifiche“. “Il problema è che in Italia si fanno 95mila tamponi al giorno contro i 350mila dell’Inghilterra. Ne sarebbero necessari altrettanti e per contenere ilnon c’è altra via. Il rischio se no è di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Coronavirus, Crisanti a Tribù: "Elezioni occasione distruttiva per la scuola" Sky Tg24 Covid, i rischi della riduzione della quarantena secondo Crisanti

In Italia si fanno 95 mila tamponi al giorno, mentre in Inghilterra 350 mila: ne servirebbero altrettanti per contenere il coronavirus nel nostro Paese. È questo il pensiero di Andrea Crisanti, profes ...

Bollettino coronavirus Veneto, dati 16 settembre/ 2.992 casi di positività in regione

Prosegue inesorabile l’epidemia di coronavirus e anche per oggi, mercoledì 16 settembre, verrà emesso il doppio bollettino della regione Veneto con gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia. Il primo è ...

Coronavirus, il virologo Crisanti: “Con più tamponi la quarantena può essere ridotta”

Il professore: «Il rientro a scuola è andato bene. Non si saluta più con il gomito? L’Oms dice tutto e poi il contrario» Per una volta Andrea Crisanti, 66 anni, professore ordinario di Microbiologia a ...

