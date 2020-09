Coronavirus | crescono ancora i positivi +1452 con 20mila tamponi in più Dodici vittime Preoccupa la Campania – Il bollettino della Protezione Civile

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreIldel 16 settembre Salgonoi contagi da, come mostra l’ultimodi oggi, 16 settembre. Dopo i +1.229 casi di ieri, oggi i contagi sono +1.452 per un totale di 291.442. Lesono +12 mentre ieri +9 e il giorno prima +14. Dall’iniziopandemia sono morte 35.645 persone. I ricoverati con sintomi sono 2.285, ieri 2.222 (+63) mentre in terapia intensiva ci sono207 persone (ieri erano 201, il giorno prima 197). Si registra, quindi, un incremento di 6 unità. In isolamento domiciliare si trovano 38.040 pazienti (+751), i dimessi e i guariti oggi sono 215.265 ...