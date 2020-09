Coronavirus | Bonetti | Tamponi immediati agli alunni con sintomi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La ministra della Famiglia: "Una corsia preferenziale per non lasciare genitori e docenti nell'incertezza in caso di sospetto Covid"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bonetti

Quotidiano.net

Non si può sapere per tempo la portata dell'adesione allo sciopero, il preside non può infatti sapere prima quali e quanti docenti aderiranno alla protesta; ci sono rischi di nuove interruzioni. Così ...La Campania è la regione italiana più esposta al maltrattamento all’infanzia, sia in relazione ai fattori di rischio presenti sul territorio regionale sia in relazione ai servizi di prevenzione e cont ...Anche la Puglia insieme a Calabria, Sicilia e Campania, deve essere inserita tra le regioni italiane più esposta al maltrattamento all’infanzia, sia in relazione ai fattori di rischio presenti sul ter ...