Coronavirus, bollettino del 16 settembre: 12 morti (35.645 totale), oltre 40.000 positivi, 215.265guariti

Intanto salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). All'elenco dei medici deceduti a causa dell'epidemia pubblicato sul portale Fnomceo si aggiunge infatti l'urologo Paolo Marandola, attivo in Zambia per studiare Covid-19

