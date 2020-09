Coronavirus | Berlusconi | “Non ho mai smesso di confidare nell’aiuto di Dio

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvioparla delai microfoni del Corriere della Sera: “Ho superato anche questa difficile prova”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il leader di Forza Italia Silvioha parlato della sua esperienza del, che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il Cavaliere ha parlato in diverse occasioni dell’esperienza peggiore della sua vita. Silvio: “Mi sento ancora più vicino a chi ha perso una persona cara” “Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi rende sereno“, ha dichiarato Silvio ...

Bollettino Covid – Dopo il calo di ieri (con meno tamponi) ma anche l’aumento dei morti rispetto alle 24 ore prima (14 contro 7), il bollettino covid del 15 settembre recita 1229 casi. Sono di nuovo i ...Carlo De Benedetti ha potuto usufruire del salotto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo per presentare la sua nuova iniziativa editoriale, partita ufficialmente lunedì 15 settembre con l’uscita in edicola d ...Il leader di Forza Italia parla del ricovero: "I momenti più duri sono stati i primi tre giorni in ospedale, avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto". E ...