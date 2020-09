Coronavirus, aumentano nuovi positivi e tamponi (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.425 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 12 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.645. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 100.607 tamponi (in aumento rispetto ai 80.517 di ieri), per un totale di 10.044.551 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 215.265 (+620), mentre il totale degli attuali positivi è di 40.532 (+820). Attualmente sono 2.285 i ricoverati con sintomi, di questi 207 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 38.040 persone.Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Campania (186), Lazio ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.425 icontagi dain Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 12 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.645. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 100.607(in aumento rispetto ai 80.517 di ieri), per un totale di 10.044.551 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 215.265 (+620), mentre il totale degli attualiè di 40.532 (+820). Attualmente sono 2.285 i ricoverati con sintomi, di questi 207 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 38.040 persone.Le regioni dove è stato registrato il maggior numero dicasi, nelle ultime 24 ore, sono Campania (186), Lazio ...

RegLombardia : Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il… - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - RegLombardia : #LNews non si registra alcun decesso. 16.493 tamponi effettuati, 269 i nuovi positivi con un rapporto dell’1,6%. Au… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: BOLLETTINO-AUMENTANO I CASI DI COVID IN ITALIA: NELLE ULTIME 24 ORE12 MORTI E 1.452NUOVI CONTAGIATI - _DAGOSPIA_ : BOLLETTINO-AUMENTANO I CASI DI COVID IN ITALIA: NELLE ULTIME 24 ORE12 MORTI E 1.452NUOVI CONTAGIATI… -