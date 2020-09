Coronavirus a Roma | bollettino Spallanzani | 93 positivi e dieci ricoverati in terapia intensiva

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In questo momento sonoall'Istituto di' 93 paziential tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Sono 10 quelli che necessitano di t erapia', uno più di ieri. Lo ...

fanpage : Il Dottor Antonelli invita alla cautela - fanpage : Per tutta la notte il marito ha provato a calmarla. Ma alle 7 del mattino la donna si è alzata e si è lanciata dall… - repubblica : Test salivare al posto del tampone, la svolta dello Spallanzani nella caccia al Coronavirus - VelvetMagIta : È l’Italia, con lo scalo di Roma #Fiumicino, ad avere ottenuto la certificazione Skytrax #Covid_19 . Tradotto: l’ae… - Notiziedi_it : Coronavirus, 4997 i casi di positivi nel Lazio. Al via i voli Roma-Milano Covid Free -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

Ci siamo, sta per cominciare una nuova stagione per il calcio italiano, sicuramente una delle più anomale di sempre. Come ti stai preparando a questo inizio? Dopo la breve pausa estiva ho ripreso a la ...ROMA – La scuola inizia, caratterizzata soprattutto dalle nuove regole e misure rese necessarie dalla pandemia in corso. A fare chiarezza su questi, in un'ottica però di scuola inclusiva, nonostante l ...All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “93 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 10 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso i ...