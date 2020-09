Coronavirus, a Napoli 86 nuovi casi: pieni gli ospedali della città (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSu 186 contagi registrati oggi in Campania, 86 riguardano il territorio di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro, ovvero la città di Napoli e l’isola di Capri. Tra queste solo una persona è stata ricoverata in ospedale mentre gli altri 85 sono in isolamento domiciliare. Nei Covid Center di competenza dell’Asl guidata da Ciro Verdoliva la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono attualmente 24 pazienti ricoverati in reparto ordinario. Trenta invece le persone assistite, sempre in reparto ordinario, al Covid Center del Loreto Mare. Affollato anche l’ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per l’emergenza Coronavirus. Ad oggi ci sono 25 pazienti (su 25 posti letto disponibili) nel reparto di ricovero ordinario. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSu 186 contagi registrati oggi in Campania, 86 riguardano il territorio di competenza dell’Asl1 Centro, ovvero la città die l’isola di Capri. Tra queste solo una persona è stata ricoverata in ospedale mentre gli altri 85 sono in isolamento domiciliare. Nei Covid Center di competenza dell’Asl guidata da Ciro Verdoliva la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono attualmente 24 pazienti ricoverati in reparto ordinario. Trenta invece le persone assistite, sempre in reparto ordinario, al Covid Center del Loreto Mare. Affollato anche l’ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per l’emergenza. Ad oggi ci sono 25 pazienti (su 25 posti letto disponibili) nel reparto di ricovero ordinario. ...

