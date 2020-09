Coronavirus, 930 mila i decessi al mondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - Ha superato quota 930 mila il numero di decessi nel mondo legati al Coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono oltre 29,4 milioni. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 16 SET - Ha superato quota 930il numero dinellegati al, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono oltre 29,4 milioni.

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 930 mila i decessi al mondo - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 930 mila i decessi al mondo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 930 mila i decessi al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 930 Coronavirus, 930 mila i decessi al mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus: oltre 925mila i morti nel mondo

Il coronavirus non molla la presa nel mondo, con l numero dii morti che supera quota 9225mila: a rivelarlo sono i dati della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito in termini assoluti restano ...

Coronavirus, 930 mila i decessi al mondo

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ha superato quota 930 mila il numero di decessi nel mondo legati al coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono oltre 29,4 milion ...

Coronavirus, contagi in diminuzione, nessun decesso e 14 guariti in Piemonte

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.226 (+ 14 rispetto a ie ...

Il coronavirus non molla la presa nel mondo, con l numero dii morti che supera quota 9225mila: a rivelarlo sono i dati della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito in termini assoluti restano ...(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ha superato quota 930 mila il numero di decessi nel mondo legati al coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono oltre 29,4 milion ...L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.226 (+ 14 rispetto a ie ...