Coronavirus | 90 nuovi casi | nessun decesso e 29 guarigioni

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In Toscana sono 13.304 idi positività al, 90 in più rispetto a ieri, 26 identificati in corso di tracciamento e 64 da attività di screening,. Isono lo 0,7% in più ...

MediasetTgcom24 : coronavirus: 1.229 nuovi contagi (con 80mila tamponi) e 9 morti - regionetoscana : #covid19 Toscana #16settembre ?? 90 nuovi casi ?? 6.574 tamponi eseguiti ?? 108 ricoverati (-2 da ieri) ?? 20 terap… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.597 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore - mister_ricci : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, i dati - 1.452 nuovi casi. Oltre 100mila tamponi - CosenzaChannel : Nuovo aumento dei contagi da coronavirus in Italia. Oggi si registrano 1.452 nuovi casi. Decedute 12 persone. I gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

Fanpage.it

Sono 90 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 1.988 positivi di cui 171 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 155 in regime di ricovero ordinario, 1.8 ...Il programma dell’appuntamento carrarino che assegnerà il tradizionale Trofeo Nino Menchelli e che si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, prevede per sabato 19 ...Un ulteriore sospetto positivo nella struttura sull’altipiano carsico: mercoledì 16 settembre l’esito dell’esame. Venti i nuovi infetti in Fvg TRIESTE La preoccupazione del contagio che si allarga all ...