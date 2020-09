Coronavirus: 4mila casi oggi in Gb: ma Johnson contro nuovo lockdown (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono più di 4mila i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito: così tanti contagi non si registravano in Gran Bretagna da inizio maggio. In aumento anche il numero dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono più dii nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito: così tanti contagi non si registravano in Gran Bretagna da inizio maggio. In aumento anche il numero dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 4mila Coronavirus: 4mila casi oggi in Gb: ma Johnson contro nuovo lockdown TGCOM Coronavirus: sono 30 milioni i casi registrati nel mondo con il pericolo di una seconda ondata ormai alle porte

Poiché il 15 settembre i nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati quasi 400mila - quelli riportati nel database della Johns Hopkins University - è logico prevedere che entro 24, massimo 48 ore ...

