Coronavirus | 4000 casi in 24 ore nel Regno Unito ma Johnson scongiura nuovo lockdown

(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Impennata di contagi da coronavirus a quasi 4.000 in più nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, record dai primi di maggio sullo sfondo d'un livello di test quotidiani oltre i ...

