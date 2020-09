Coronavirus: 4000 casi Gb, Johnson contro lockdown bis (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 16 SET - Impennata di contagi da Coronavirus a quasi 4.000 in più nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, record dai primi di maggio sullo sfondo d'un livello di test quotidiani oltre i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 16 SET - Impennata di contagi daa quasi 4.000 in più nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, record dai primi di maggio sullo sfondo d'un livello di test quotidiani oltre i ...

infoitinterno : Coronavirus - Frenata dei nuovi casi in Sicilia, sono 44. Effettuati 4000 tamponi - loris_assi : Terapia intensiva #COVID19 #coronavirus Italia: 4000 al picco 40 i primi di agosto 182 oggi - alessand_mella : RT @alessand_mella: Oggi 4000 tamponi in più e 19 positivi in più. Diversi #giornali titolano con 'aumentano i contagi'. Bhe allora scusate… - alessand_mella : Oggi 4000 tamponi in più e 19 positivi in più. Diversi #giornali titolano con 'aumentano i contagi'. Bhe allora scu… - pinoiaco : #Covid_19 #Israele vara il secondo lockdown: è il primo Paese al mondo. 4000 casi per due giorni di fila. 30 zone… -

(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Impennata di contagi da coronavirus a quasi 4.000 in più nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, record dai primi di maggio sullo sfondo d'un livello di test quotidiani oltre i ...

Impennata di contagi da coronavirus a quasi 4.000 in più nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, record dai primi di maggio sullo sfondo d’un livello di test quotidiani oltre i 220.000. Lo certificano i ...

