Coronavirus, 27 nuovi casi in Sardegna: 12 sono tra Sassari e la Gallura (Di mercoledì 16 settembre 2020) ... Visited 59 times, 59 visits today, Notizie Simili: Coronavirus, due decessi e 47 nuovi casi positivi in… Coronavirus, 51 nuovi casi in Sardegna: 36 sono tra… Coronavirus, 54 nuovi casi ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) ... Visited 59 times, 59 visits today, Notizie Simili:, due decessi e 47positivi in…, 51in: 36tra…, 54...

MediasetTgcom24 : coronavirus: 1.229 nuovi contagi (con 80mila tamponi) e 9 morti - regionetoscana : #covid19 Toscana #16settembre ?? 90 nuovi casi ?? 6.574 tamponi eseguiti ?? 108 ricoverati (-2 da ieri) ?? 20 terap… - Corriere : In Italia 1.452 nuovi casi e 12 morti in 24 ore. Oltre 100 mila tamponi - lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Castellammare – Quattro nuovi casi di Coronavirus in città - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 16 settembre, 186 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.452 nuovi casi e 12 decessi. Tamponi in crescita Il Sole 24 ORE COVID-19, OGGI IN ITALIA

Sono 1.452 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.229 (differenza rispetto al giorno precedente +223). Questo incremento porta i casi totali registrati ...

San Giorgio a Cremano, Luigi Di Maio colpito in pieno da un gavettone

Secchio d'acqua in testa a Di Maio a San Giorgio a Cremano, indaga la Digos Il ministro degli Esteri, in visita a San Giorgio a Cremano (Napoli) per un comizio, è stato colpito da un secchio d'acqua: ...

Coronavirus / Focolai a Roccafluvione e Folignano, positivo anche il parroco

ASCOLI PICENO – Pochi giorni fa a Folignano era stata sospesa la Messa per il Santo Patrono, ora la notizia che anche il parroco, Don Joseph, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo pubbli ...

Sono 1.452 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.229 (differenza rispetto al giorno precedente +223). Questo incremento porta i casi totali registrati ...Secchio d'acqua in testa a Di Maio a San Giorgio a Cremano, indaga la Digos Il ministro degli Esteri, in visita a San Giorgio a Cremano (Napoli) per un comizio, è stato colpito da un secchio d'acqua: ...ASCOLI PICENO – Pochi giorni fa a Folignano era stata sospesa la Messa per il Santo Patrono, ora la notizia che anche il parroco, Don Joseph, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo pubbli ...