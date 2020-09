Coronavirus | +1452 nuovi positivi | su oltre 100mila tamponi

Coronavirus: +1452 nuovi positivi<br> su oltre 100mila tamponi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salgono di oltre duecento unità i nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, ma a fronte di 20mila tamponi in più: si passa, infatti, dal +1.229 casi di ieri con 80.517 tamponi a +1452 nuovi positivi di oggi ma con 100.607 tamponi. Il trend, dunque, è sostanzialmente invariato. Le vittime oggi sono dodici, mentre ieri erano state nove, ma due giorni fa erano state quattordici.I ricoverati con sintomi sono 2.285, quindi ce ne sono 63 in più di ieri, quando erano 2.222. per quanto riguarda la terapia intensiva si passa dal 197 ricoverati due giorni fa ai 201 di ieri e ai 207 di oggi. In isolamento domiciliare ci sono 38.040 pazienti, 751 in più rispetto a ieri, mentre i ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Salgono diduecento unità icasi dità alin Italia, ma a fronte di 20milain più: si passa, infatti, dal +1.229 casi di ieri con 80.517di oggi ma con 100.607. Il trend, dunque, è sostanzialmente invariato. Le vittime oggi sono dodici, mentre ieri erano state nove, ma due giorni fa erano state quattordici.I ricoverati con sintomi sono 2.285, quindi ce ne sono 63 in più di ieri, quando erano 2.222. per quanto riguarda la terapia intensiva si passa dal 197 ricoverati due giorni fa ai 201 di ieri e ai 207 di oggi. In isolamento domiciliare ci sono 38.040 pazienti, 751 in più rispetto a ieri, mentre i ...

