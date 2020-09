Coronavirus: 1.452 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore in Italia (Di mercoledì 16 settembre 2020) nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.452 nuovi casi di positività al Covid-19 . Un dato raccolto a fronte di un deciso aumento dei tamponi: 100.607 rispetto agli 80mila di martedì. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020)24 ore insono stati registrati 1.452 nuovidi positività al Covid-19 . Un dato raccolto a fronte di un deciso aumento dei tamponi: 100.607 rispetto agli 80mila di martedì. In ...

