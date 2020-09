Corona virus: Italia, 40532 attualmente positivi a test (+820 in un giorno) con 35645 decessi (12) e 215265 guariti (620). Totale di 291442 casi (1542) Dati della protezione civile (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 40532 attualmente positivi a test (+820 in un giorno) con 35645 decessi (12) e 215265 guariti (620). Totale di 291442 casi (1542) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 settembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(12) e(620).di) proviene da Noi Notizie..

