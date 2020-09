Coriandoli di storia privi di senso

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Leggo sui giornali che Nicola Zingaretti ha tenuto il discorso conclusivo alla «Festa Nazionale dell’Unità» di Modena. Leggo anche che uno degli attuali minuscoli «partiti comunisti» si presenta alle prossime elezioni regionali con il simbolo che è stato del Pci. Due segni diversi di un medesimo rapporto con unagrande che ora viene triturata in una manciata die lanciata in direzioni opposte. Ladel movimento operaio e socialista in Italia è stata scandita, per quasi un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.