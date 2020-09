Coop lancia CoopShop: il nuovo sito per la spesa on line (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Milano, 16/09/2020) - Milano, 16/09/2020 - La spesa on line è un traguardo molto importante che la GDO ha raggiunto anche in Italia. Tutto ciò dovuto soprattutto al periodo di lockdown che gli italiani hanno dovuto passare per scongiurare l'incremento della pandemia del Covid-19. In quel periodo le uscite erano strettamente limitate e vincolate perciò per far fronte ad eventi come la spesa alimentare, le grosse catene di supermercati hanno introdotto ed incrementato la sezione di shop online. Fra questi vi è senza dubbio il supermercato italiano Coop, che con il suo servizio CoopShop - la spesa che non pesa, offre a tutti la possibilità di acquistare comodamente da casa i prodotti che sono presenti nel loro catalogo. La ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Milano, 16/09/2020) - Milano, 16/09/2020 - Laonè un traguardo molto importante che la GDO ha raggiunto anche in Italia. Tutto ciò dovuto soprattutto al periodo di lockdown che gli italiani hanno dovuto passare per scongiurare l'incremento della pandemia del Covid-19. In quel periodo le uscite erano strettamente limitate e vincolate perciò per far fronte ad eventi come laalimentare, le grosse catene di supermercati hanno introdotto ed incrementato la sezione di shop on. Fra questi vi è senza dubbio il supermercato italiano, che con il suo servizioShop - lache non pesa, offre a tutti la possibilità di acquistare comodamente da casa i prodotti che sono presenti nel loro catalogo. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Coop lancia Coop lancia CoopShop: il nuovo sito per la spesa on line Adnkronos Le eccellenze conquistano la tavola

Che spesa faremo nei prossimi mesi? A guardare i dati le tendenze sono chiare: sceglieremo meno piatti pronti e insalate in busta, più farina, uova e latte; preferiremo frutta e verdura confezionata i ...

Coop Svizzera: lancio della campagna per la sostenibilità «Voglia di fare»

Coop Svizzera risparmia circa 200 tonnellate di plastica rinunciando da subito non solo alle posate monouso in plastica presenti in diversi prodotti take-away, come insalata, müesli e bowl, ma anche a ...

W.K. Kellogg lancia la nuova campagna con banco alimentare negli store Coop

(Milano, 15 settembre 2020) - Milano, 15 settembre 2020 - Benefici nutrizionali, solidarietà verso gli altri e gusto: sono questi i tre ingredienti principali che compongono «la ricetta della bontà» d ...

