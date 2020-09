Contea a Gorizia dal 24 al 27 settembre, profumi di cultura europea (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un format nuovo che intreccia cultura, storia ed enogastromia di un territorio. Questo vole essere “Contea. profumi di cultura europea” che quest’anno si svolgerà durante il periodo in cui tradizionalmente Gorizia ospitava Gusti di Frontiera, l’ultima settimana di questo mese, ovvero dal 24 al 27 settembre.Gusti tornerà nel 2021, Covid 19permettendo ma, nel frattempo, gustiamoci con tutti i sensi“Contea” e non è un modo di dire.La parte centrale dell’ evento sarà ospitata in due aree contigue, i Giardini pubblici di Corso Verdi e Piazza Battisti in cui i sapori e i profumi dei piatti della tradizione del territorio, si intrecceranno con le parole dei tanti ospiti, fra ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un format nuovo che intreccia, storia ed enogastromia di un territorio. Questo vole essere “di” che quest’anno si svolgerà durante il periodo in cui tradizionalmenteospitava Gusti di Frontiera, l’ultima settimana di questo mese, ovvero dal 24 al 27.Gusti tornerà nel 2021, Covid 19permettendo ma, nel frattempo, gustiamoci con tutti i sensi“” e non è un modo di dire.La parte centrale dell’ evento sarà ospitata in due aree contigue, i Giardini pubblici di Corso Verdi e Piazza Battisti in cui i sapori e idei piatti della tradizione del territorio, si intrecceranno con le parole dei tanti ospiti, fra ...

Ci sono voluti oltre cinquant’anni perché il Friuli riscoprisse una figlia delle sue terre, l’artista Nora Gregor. Nora nacque il 3 febbraio 1901 in borgo Piazzutta a Gorizia, nella contea principesca ...

Un po’ Gusti, un po’ èStoria pronti i profumi di Contea

Conto alla rovescia per la manifestazione in programma dal 24 al 27 settembre Tra piazza Battisti e giardini pubblici incontri, concerti e danze oltre al cibo Più che di una prima edizione, per “Conte ...

I produttori del Carso: «Ci hanno tagliati fuori»

«Mi chiedo come si possano escludere alcuni comuni della provincia di Gorizia, come Savgna d’Isonzo, Sagrado o Doberdò del Lago, realtà dove si trovano importanti aziende». A domandarselo è Natasa Cer ...

