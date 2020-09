Consumi petroliferi ancora in negativo ad agosto -11 | 6%

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Aditaliani sono risultati pari a 4,5 milioni di tonnellate, con un decremento dell’11,2% (-566mila tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. È quanto rilevato da Unione Petrolifera in base ai dati provvisori forniti dal Mise. “Ciò testimonia, come del resto anticipato dalle nostre previsioni, un progressivo recupero deilegato in particolare, nel mese considerato, al turismo interno, sostenuto anche dal ‘bonus vacanze’, caratterizzato dalle vacanze di prossimità con il soggiorno nel nostro Paese anche da parte di chi sceglieva abitualmente l’estero. Il permanere dell’emergenza Covid-19 ha tuttavia continuato a limitare la presenza dei flussi turistici stranieri”, si legge nella nota di commento ...

GianniDeZuani : RT @UPetrolifera: #consumipetroliferi @MISE_GOV Ad #agosto consumi petroliferi rallentano calo (-11%). #Bonusvacanze aiuta benzina e gasoli… - Mattia_Fadda : RT @UPetrolifera: #consumipetroliferi @MISE_GOV Ad #agosto consumi petroliferi rallentano calo (-11%). #Bonusvacanze aiuta benzina e gasoli… - ecogen_impianti : RT @UPetrolifera: #consumipetroliferi @MISE_GOV Ad #agosto consumi petroliferi rallentano calo (-11%). #Bonusvacanze aiuta benzina e gasoli… - QuotidianoEnerg : RT @UPetrolifera: #consumipetroliferi @MISE_GOV Ad #agosto consumi petroliferi rallentano calo (-11%). #Bonusvacanze aiuta benzina e gasoli… - ilFrancoTirator : RT @UPetrolifera: #consumipetroliferi @MISE_GOV Ad #agosto consumi petroliferi rallentano calo (-11%). #Bonusvacanze aiuta benzina e gasoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi petroliferi

(Teleborsa) - Ad agosto i consumi petroliferi italiani sono risultati pari a 4,5 milioni di tonnellate, con un decremento dell’11,2% (-566mila tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. È quanto ...I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti accusati di assoc ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - Per il mese di settembre, stando ai dati del modello dinamico, Up si attende un calo complessivo deio consumi petroliferi rispetto al 2019 ancora superi ...