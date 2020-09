Confesercenti Campania, Schiavo è soddisfatto: “La Regione ci ha ascoltato” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConfesercenti Campania plaude alla decisione della Regione Campania di destinare 2 milioni di euro attraverso un bando a sostegno degli agenti dell’intermediazione turistica operanti sul nostro territorio. Il bando, emanato nei giorni scorsi e inserito nel POR FESR Campania 2014-2020 (“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”), prevede un finanziamento in favore delle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di assistenza turistica. I progetti selezionati, finalizzati alla promozione dei prodotti turistici regionali e al rafforzamento della reputazione turistica della Campania, godranno di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiplaude alla decisione delladi destinare 2 milioni di euro attraverso un bando a sostegno degli agenti dell’intermediazione turistica operanti sul nostro territorio. Il bando, emanato nei giorni scorsi e inserito nel POR FESR2014-2020 (“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”), prevede un finanziamento in favore delle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di assistenza turistica. I progetti selezionati, finalizzati alla promozione dei prodotti turistici regionali e al rafforzamento della reputazione turistica della, godranno di ...

ExPartibus : Confesercenti Campania, il plauso di Schiavo - - pietro_riccio : Confesercenti Campania, il plauso di Schiavo - - Agenparl : CONFESERCENTI CAMPANIA, IL PLAUSO DI SCHIAVO: “2 MILIONI PER IL TURISMO È OSSIGENO IN UN MOMENTO DI CRISI. LA REGIO… - v_schiavo : L’analisi della pesante crisi post Covid e dopo i saldi: oggi #Confesercenti Campania è sul prestigiosissimo quoti… - v_schiavo : 270 milioni bruciati nei saldi, migliaia di aziende a rischio in Campania: ecco gli articoli de @mattinodinapoli ,… -