Concorso per istruttori amministrativi, con diploma: ecco dove e come candidarsi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Comune di Monza ha pubblicato un bando di Concorso, per esami, per il reclutamento di istruttori amministrativi. ecco le informazioni utili per partecipare alle selezioni. Concorso per istruttori amministrativi Comune Monza: requisiti Il Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 unità di personale da inserire nel ruolo di istruttore amministrativo è Indetto secondo il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 approvato dalla Giunta del Comune di Monza. Per partecipare a questo Concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a)generali per l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; b)diploma di istruzione di secondo grado, ossia ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Comune di Monza ha pubblicato un bando di, per esami, per il reclutamento dile informazioni utili per partecipare alle selezioni.perComune Monza: requisiti Ilper l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 unità di personale da inserire nel ruolo di istruttore amministrativo è Indetto secondo il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 approvato dalla Giunta del Comune di Monza. Per partecipare a questoi candidati devono possedere i seguenti requisiti: a)generali per l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; b)di istruzione di secondo grado, ossia ...

