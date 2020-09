Concorsi Regione Lombardia, bandi per specialisti e assistenti area tecnica: pubblicato il calendario prove (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Giunta regionale lombarda ha varato due bandi per l’assunzione di personale non dirigenziale di area tecnica a tempo pieno e indeterminato con Concorsi Regione Lombardia. Le procedure attivate mirano alla selezione di: 58 assistenti area tecnica, categoria C (vai al bando); 31 specialisti area tecnica, categoria D (vai al bando). I vincitori del Concorso per laureati e del Concorso per diplomati verranno destinati agli Uffici della Giunta regionale di Milano o in una delle sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio. La prova preselettiva per assistenti è fissata al 5 Ottobre, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Giunta regionale lombarda ha varato dueper l’assunzione di personale non dirigenziale dia tempo pieno e indeterminato con. Le procedure attivate mirano alla selezione di: 58, categoria C (vai al bando); 31, categoria D (vai al bando). I vincitori del Concorso per laureati e del Concorso per diplomati verranno destinati agli Uffici della Giunta regionale di Milano o in una delle sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio. La prova preselettiva perè fissata al 5 Ottobre, ...

L'Azienda Ospedaliera Provinciale di Catania offre numerose opportunità lavorative: tante le figure ricercate per mezzo di tre nuovi bandi di concorsi. Di seguito tutte le informazioni utili a riguard ...

