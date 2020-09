Commercialisti della Lega arrestati | il prestanome Sostegni di nuovo davanti ai pm

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Luca, il 62enne in carcere da metà luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta su Lombardia Film Commission, sarà sarà nuovamente interrogato dai magistrati milanesi che indagano sulla ...

Luca Sostegni, il 62enne in carcere da metà luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta su Lombardia Film Commission, sarà sarà nuovamente interrogato dai magistrati milanesi che indagano sulla fondazion ...Matteo Salvini parla dei fondi della Lega e dei famigerati 49 milioni: “Sono stati spesi. Cercano soldi che non ci sono. Se li trovate ditelo anche a me”. Ospite a Di Martedì, Matteo Salvini è tornato ...La Lega Nord di Bossi ha ricevuto dallo Stato senza averne titolo, in base a false dichiarazioni, 49 milioni di euro. Alla Lega di Salvini è stato chiesto di restituirli, ma ha risposto che sono stati ...