Come un camion può trasformarsi in un gigantesco 'auditorium' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un camion così non l'avevamo mai visto. Ha, infatti, una struttura davvero insolita: si apre diventando un'enorme sala mobile, perfetta per organizzare eventi di vario genere. Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uncosì non l'avevamo mai visto. Ha, infatti, una struttura davvero insolita: si apre diventando un'enorme sala mobile, perfetta per organizzare eventi di vario genere.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco ...

Ecco un camion che diventa una gigantesca sala eventi

Roma. Virginia Raggi: in funzione 13 nuovi camion compattatori

POLITICA ROMA – “Voglio darvi una buona notizia: stiamo continuando a rinnovare i mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. In questi giorni sono entrati in funzione 13 nuovi camion compattato ...

