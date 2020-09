Come sarà l'Europa post-Covid di Ursula von der Leyen (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sanità, migranti, ma anche Cina e Russia. Con il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen ha cercato di dare respiro globale all’agenda politica Ue, spesso rimproverata di concentrarsi... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sanità, migranti, ma anche Cina e Russia. Con il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione,von derha cercato di dare respiro globale all’agenda politica Ue, spesso rimproverata di concentrarsi...

emergency_ong : “Mi racconta: è rimasta in Libia 3 anni. Mostra i segni di percosse e ustioni subite. Lo sguardo si fa triste, pien… - SeaWatchItaly : Nessun positivo al #Covid19 fra l'equipaggio di #SeaWatch4, in quarantena al largo di #Palermo. Un team di… - Jaycartel11 : RT @emergency_ong: “Mi racconta: è rimasta in Libia 3 anni. Mostra i segni di percosse e ustioni subite. Lo sguardo si fa triste, pieno di… - antoninacastell : RT @ilmeteoit: #Meteo: #ORA #SOLARE, ecco quando ci sarà il #CAMBIO e come l'ITALIA si prepara all'ABOLIZIONE - FrankTarantola : @andtrap Champions una garanzia, come vincere ai rigori quando para(va) van der Sar -