Colpo Modena | tutto confermato | sarà Scappini il nuovo attaccante

Lo avevamo anticipato due giorni fa, ora ci sono le conferme. Sarà Stefano Scappini il nuovo attaccante del Modena, un colpo importante per la Serie C. Negli ultimi minuti sono stati raggiunti gli accordi definitivi, Scappini dalla Reggiana al Modena.

Si sono cercati, ci hanno pensato un po’ e alla fine si sono detti "sì". Il Modena sposa il suo (primo) attesissimo attaccante della nuova stagione, colui che molto probabilmente sarà chiamato ad indo ...

Modena a un passo dal bomber tanto agognato. Dalla Reggiana è in arrivo Stefano Scappini. Che non sarà l'unico colpo di spessore per l'attacco gialloblù. Come riporta la Gazzetta di Modena, sul taccui ...

