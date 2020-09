Clima, Rapporto CMCC: ecco cosa rischia l’Italia con + 5° (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un aumento della temperatura di 2° per il periodo 2021-2050 (rispetto al 1981-2010), e, nello scenario peggioredi 5°; diminuzione delle precipitazioni estive nelle regioni del centro e del sud, aumento delle precipitazioni intense e del numero dei giorni caldi e di periodi senza pioggia. Ed ancora, per lunghi periodi, la temperatura potrebbe salire fino a 40° e non scendere mai, durante la notte, sotto i 20°. Con conseguenze severe sulla salute umana e animale, sulla diminuzione della portata dei fiumi ed un aumento degli incendi boschivi, del livello del mare, dell’erosione delle coste ed un rischio maggiore del 9% che si verifichino eventi estremi. Uno scenario a dir poco “difficile” che aspetta le nuove generazioni, i nostri nipoti che a fine secolo avranno più o meno 80 anni, se non cambieranno le politiche per l’ambiente e il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un aumento della temperatura di 2° per il periodo 2021-2050 (rispetto al 1981-2010), e, nello scenario peggioredi 5°; diminuzione delle precipitazioni estive nelle regioni del centro e del sud, aumento delle precipitazioni intense e del numero dei giorni caldi e di periodi senza pioggia. Ed ancora, per lunghi periodi, la temperatura potrebbe salire fino a 40° e non scendere mai, durante la notte, sotto i 20°. Con conseguenze severe sulla salute umana e animale, sulla diminuzione della portata dei fiumi ed un aumento degli incendi boschivi, del livello del mare, dell’erosione delle coste ed un rischio maggiore del 9% che si verifichino eventi estremi. Uno scenario a dir poco “difficile” che aspetta le nuove generazioni, i nostri nipoti che a fine secolo avranno più o meno 80 anni, se non cambieranno le politiche per l’ambiente e il ...

