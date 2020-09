Clima, la Corte dei Conti a Bruxelles: “Industrie responsabili del 94% dei gas serra potranno inquinare gratis fino al 2030. Rivedere mercato Ue del carbonio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dal principio “chi inquina paga” a “chi inquina lo fa gratis“. L’ultimo rapporto della Corte dei Conti Ue sul mercato europeo del carbonio, cioè sul sistema pensato per rendere più costosa l’emissione di Co2 prodotta dalle grandi industrie del Continente, suona come una sonora bocciatura. I magistrati contabili hanno messo in fila i risultati ottenuti negli ultimi anni. E sostengono che se la Commissione non rivedrà alcune regole, le aziende responsabili del 94% dei gas serra in Ue Continueranno a ricevere “permessi gratuiti” ad inquinare fino al 2030. Di cosa si tratta? Delle quote di Co2 che ogni big dell’industria dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dal principio “chi inquina paga” a “chi inquina lo fa“. L’ultimo rapporto delladeiUe suleuropeo del carbonio, cioè sul sistema pensato per rendere più costosa l’emissione di Co2 prodotta dalle grandi industrie delnente, suona come una sonora bocciatura. I magistrati contabili hanno messo in fila i risultati ottenuti negli ultimi anni. E sostengono che se la Commissione non rivedrà alcune regole, le aziendedel 94% dei gasin Uenueranno a ricevere “permessi gratuiti” adal. Di cosa si tratta? Delle quote di Co2 che ogni big dell’industria dovrebbe ...

