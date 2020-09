Clima, il rapporto CMCC sui rischi per l’Italia e le strategie per il futuro: dagli eventi estremi agli incendi fino agli impatti economici (Di mercoledì 16 settembre 2020) Pubblicato il rapporto “Analisi del rischio. I cambiamenti Climatici in Italia”. Realizzato dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, è la prima analisi integrata del rischio Climatico in Italia. Un documento che, a partire dal Clima atteso per i prossimi anni, si concentra su singoli settori per fornire informazioni su cosa aspettarci dal futuro e fornire uno strumento a supporto di concrete strategie di sviluppo resiliente e sostenibile. Il rischio connesso ai cambiamenti Climatici interessa l’intero territorio italiano e tutti i settori economici. Pur con differenze tra diverse aree ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Pubblicato il“Analisi delo. I cambiamentitici in Italia”. Realizzato dalla Fondazione, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamentitici, è la prima analisi integrata deltico in Italia. Un documento che, a partire dalatteso per i prossimi anni, si concentra su singoli settori per fornire informazioni su cosa aspettarci dale fornire uno strumento a supporto di concretedi sviluppo resiliente e sostenibile. Ilo connesso ai cambiamentitici interessa l’intero territorio italiano e tutti i settori. Pur con differenze tra diverse aree ...

repubblica : Il rapporto sul clima e l'Italia. Cinque gradi in più, ecco cosa rischiamo tra ottant’anni - mela_ciof : 'Il #clima è una questione economica, non è una cosa da trattare a parte. I danni da #cambiamenticlimatici li stiam… - PotereArturaio : RT @fremebonda: Meno male che schiatto prima e non lascio eredi Il rapporto sul clima e l'Italia. I dati del primo documento che simula g… - CmccClimate : RT @stefanoluigi84: Il rapporto sul #clima in #Italia del @CmccClimate . - stefanoluigi84 : Il rapporto sul #clima in #Italia del @CmccClimate . -