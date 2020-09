Ciarambino contro Mastella e De Mita: “Per cambiare la Campania servono mani nuove” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Duro attacco del candidato alla Presidenza della Regione Campania per il M5S, Valeria Ciarambino, contro il sindaco di Benevento Clemente Mastella e contro il sindaco di Nusco Ciriaco De Mita. “Quando Mastella è entrato la prima volta in Parlamento io avevo 3 anni e questi personaggi ancora vogliono occupare le istituzioni promettendo un futuro che non sono stati in grado di costruire ogni volta che hanno governato e con lui tutti gli altri, De Mita, Pomicino e i vari De Luca e Caldoro. Per scrivere il cambiamento di questa Regione servono mani nuove e le mani nuove sono le mie e quelle del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo puntare sulle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Duro attacco del candidato alla Presidenza della Regioneper il M5S, Valeriail sindaco di Benevento Clementeil sindaco di Nusco Ciriaco De. “Quandoè entrato la prima volta in Parlamento io avevo 3 anni e questi personaggi ancora vogliono occupare le istituzioni promettendo un futuro che non sono stati in grado di costruire ogni volta che hanno governato e con lui tutti gli altri, De, Pomicino e i vari De Luca e Caldoro. Per scrivere il cambiamento di questa Regionenuove e lenuove sono le mie e quelle del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo puntare sulle ...

chrideiuliis : @val_ciarambino Tra i tanti imbucati sul carrozzone di De Luca, anche una pattuglia di 'bucatori'. Gli affaristi de… - Salvaroma972 : RT @OmbraDuca: #CiarambinoPresidente Donne coraggiose determinate che ci mettono tanta volontà ma anche tanta passione , pronte a schierar… - Scisciano : Campania, Tangenziale. Ciarambino (M5S):”Stop al pedaggio, revoca della concessione e via Pomicino”: Conferenza pub… - boni15_boni : @soniabetz1 @val_ciarambino Lui ce la mette tutta, Sta a voi napoletani'Se volete votare Un partito che è nato per… - pietroballerini : @La7tv @val_ciarambino Coerentissimo dopo che per 3 volte hanno votato contro in parlamento. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciarambino contro Regionali Campania 2020, Ciarambino contro De Luca: «Risale la curva dei contagi» Il Mattino Regionali Campania, altro che rinnovamento! De Luca-Caldoro: atto terzo

Vincenzo De Luca contro Stefano Caldoro per la terza volta consecutiva, con Valeria Ciarambino come terza sfidante per la seconda volta di fila. La Campania va al voto per le regionali senza vento di ...

Operazioni "Intramoenia": la candidata Parlato replica a Ciarambino

La candidata Stefania Parlato (Democratici e Progressisti) scrive a Valeria Ciarambino per un post su Facebook: "Falso quanto dice sulle prestazioni sanitarie in regime di intramoenia". In relazione a ...

Regionali 2020, Antonio Tagliafierro (M5S): “La mia ricetta per la Campania”

CICCIANO (Nello Lauro) – Sette candidati per un posto al sole. Sono solo quelli di Cicciano candidati alla carica di consigliere regionale in questo 2020. Chi per Vincenzo De Luca (centrosinistra), ch ...

Vincenzo De Luca contro Stefano Caldoro per la terza volta consecutiva, con Valeria Ciarambino come terza sfidante per la seconda volta di fila. La Campania va al voto per le regionali senza vento di ...La candidata Stefania Parlato (Democratici e Progressisti) scrive a Valeria Ciarambino per un post su Facebook: "Falso quanto dice sulle prestazioni sanitarie in regime di intramoenia". In relazione a ...CICCIANO (Nello Lauro) – Sette candidati per un posto al sole. Sono solo quelli di Cicciano candidati alla carica di consigliere regionale in questo 2020. Chi per Vincenzo De Luca (centrosinistra), ch ...