Chris Evans commenta la foto di nudo postata per errore: "È imbarazzante, ma ho dei fan fantastici" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chris Evans nella sua prima intervista commenta il leak accidentale delle foto di nudo e ringrazia i fan; ecco qual È stata la sua reazione. Dopo essere stato al centro delle conversazioni del web per aver accidentalmente postato su Instagram una foto di nudo, Chris Evans commenta l'accaduto nella sua prima intervista dal fatidico leak. In realtà, una prima risposta da parte dell'interprete di Captain America era già arrivata tramite Twitter - e perfettamente in stile Steve Rogers - nella quale dirottava abilmente l'attenzione mediatica su argomenti più seri, come le imminenti votazioni americane. "Ora che ho la vostra attenzione, andate a votare" scriveva infatti nel tweet.

