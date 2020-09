"Chiedo scusa a Cerciello e alla sua famiglia" Lee Elder rompe il silenzio

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - Colpo di scena nel processo in corte d'assise per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. Uno degli imputati, l'americano Finnegan Lee, ha rotto ildopo quasi un anno e ha chiesto di poter parlare: "Voglio chiederea tutti,e ai suoi amici - ha esordito il giovane -, al mondo intero. Quella notte (il 26 luglio 2019, ndr) è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora, ma non posso". Il carabiniere fu trafitto da undici coltellate sferrate dache lo aveva aggredito a poca distanza da un hotel del quartiere Prati mentre l'altro americano, Christian Natale Hjorth, anche lui sotto ...